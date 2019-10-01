Красноярск, , 10:21 — REGNUM В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении бывшего министра социальной политики региона. Как сообщили ИА REGNUM 1 октября в Следственном комитете РФ, женщина подозревается в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По предварительной версии следствия, в марте 2018 года министр и ряд её подчинённых похитили бюджетные средства Красноярского края в сумме более 2 млн рублей. По информации ведомства, эти деньги были выделены для приобретения подарков ветеранам ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.

Экс-министр отрицала свою причастность к преступлению. Расследование уголовного дела продолжается.

Добавим, в пресс-релизе СКР имя и фамилия экс-министра, ставшей фигурантом уголовного дела, не сообщаются. Однако, как сообщил на своей странице в «Фейсбуке» депутат краевого Заксобрания Илья Зайцев, дело возбуждено «в отношении бывшего министра социальной политики края Галины Пашиновой».