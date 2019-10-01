Уфа, , 10:10 — REGNUM Пенсионерка в Уфе, поверив лжецелительнице, лишилась украшения и денег. Об этом 1 октября сообщает пресс-служба МВД России по Башкирии.

Обратившись с заявлением к стражам порядка, 92-летняя жительница Уфы сообщила, что к ней в квартиру постучалась женщина, которая сразу же заявила, что у пенсионерки проблемы со здоровьем и необходимо срочно провести обряд «исцеления». Для проведения исцеляющий процедуры необходимо снять с руки золотое кольцо и принести стакан воды.

Пенсионерка, поверив мошеннице, отдала кольцо «целительнице» и пошла на кухню за водой. Вернувшись, она увидела, что нежданная гостья исчезла, а с ней пропали и золотое кольцо, и 16 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам кражи.