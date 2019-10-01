Калуга, , 10:23 — REGNUM В Калужской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД, который обвиняется в получении взятки и автомобильном наезде на сотрудника подразделения собственной безопасности. Об этом 1 октября сообщили корреспонденту ИА REGNUM в калужском региональном следственном управлении СК России.

По версии следствия, подозреваемый инспектор ДПС остановил автомобиль, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения. За несоставление протокола об административном правонарушении сотрудник ГИБДД потребовал от водителя взятку. Передача денег состоялась на одной из улиц Калуги. При этом водитель заранее сообщил о вымогавшем взятку инспекторе в подразделение собственной безопасности областного УМВД и действовал под контролем его сотрудников. Инспектор ДПС был пойман с поличным при получении взятки, однако при задержании оказал сопротивление — зажал руку оперативника подразделения собственной безопасности между стеклом и верхней кромкой двери и протащил полицейского на автомобиле. Однако скрыться подозреваемому с места происшествия не удалось. Он был задержан.

По информации калужского областного управления МВД России, данный сотрудник ГИБДД уволен из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, а его непосредственные руководители привлечены к дисциплинарной ответственности.