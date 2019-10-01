Абакан, , 09:59 — REGNUM В Хакасии будут судить 53-летнего педофила и 34-летнюю женщину, позволившую ему за деньги надругаться над своими детьми. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском следственном управлении СКР.

По данным следствия, мужчина и женщина познакомились в ноябре 2012 года и состояли в интимных отношениях. Вскоре женщина познакомила мужчину со своими дочерьми семи и восьми лет. Злоумышленник решил надругаться над девочками и сообщил об этом их матери. Более того, он предложил женщине принять участие в планируемых действиях и пообещал ей за это деньги. Женщина согласилась. В результате с ноября по декабрь 2012 года мужчина и женщина в Саяногорске пригласили детей в автомобиль, где злоумышленник в присутствии матери над ними надругался.

Также в СУ СКР по Хакасии сообщили, что в 2017 году мужчина в соцсети познакомился с 14-летней жительницей Саяногорска и договорился с ней о встрече. Он совершил в отношении девочки «иные действия сексуального характера».

Экспертиза установила, что житель Хакасии «имеет признаки расстройства сексуального предпочтения в виде гетеросексуальной педофилии, не исключающей вменяемости». Сейчас педофил содержится под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Калужской области местный житель получил одиннадцать с половиной лет колонии строгого режима за преступления в отношении несовершеннолетней.

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