Одинцово, Московская область, , 09:58 — REGNUM В Московской области неизвестные ограбили дом бывшего игрока сборной России по футболу Игоря Семшова, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ограбление произошло утром 29 сентября в подмосковной деревне Маслово. В этот момент в доме находилась жена спортсмена Лариса Семшова, которая и заметила злоумышленников. Их лица были закрыты, а в дом они проникли через окно.

Неизвестные украли из сумки 15 тыс. рублей, после чего поднялись на второй этаж и забрали ювелирные украшения и фирменные часы, после чего скрылись. Ущерб составил более миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется розыск грабителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июля в Лондоне на немецких футболистов «Арсенала» хавбека Месута Озила и защитника Сеада Колашинаца напали вооруженные люди. Двое подозреваемых пытались ограбить сидящего за рулем своей машины Озила. Сотрудники полиции арестовали злоумышленников.

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