Магадан, Магаданская область, , 10:01 — REGNUM Полиция проводит проверку по факту ложного заминирования школы в Магадане, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прибывшие в школу №21 спецслужбы не обнаружили никаких взрывных и иных устройств. Занятия продолжились.

Сейчас устанавливаются те, кто совершил противоправный поступок. За ложное сообщение о терроризме в отношении соцобъектов предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 октября в полицию Магадана поступил звонок о заминировании школы, сапёры, спецназ и Росгвардия прибыли для выяснения обстоятельств. Учеников и педагогов эвакуировали.