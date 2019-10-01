Дулут, , 10:10 — REGNUM Пропавшее 118 лет назад судно «Гудзон» (Hudson) обнаружено на дне озера Верхнее в американском штате Миннесота. Об этом пишет Daily Mail.

Корабль нашли «охотники за кораблекрушениями» Джерри Элиасон и Крейг Смит. Они исследовали озеро с помощью гидролокатора и камеры. Построенный в 1888 году «Гудзон» находится на глубине 250 метров, он практически не поврежден.

Судно с грузом льна и пшеницы в сентябре 1901 года вышло из порта Дулут и попало в шторм. На борту было 25 человек. Смотритель маяка днем позже сообщил о крушении какого-то судна, но других свидетельств гибели «Гудзона» не было.

Позднее на озере нашли несколько обломков и тела некоторых членов экипажа, однако точное место крушения известно не было. «Гудзон» прослыл «кораблем-призраком», который продолжает ходить по озеру.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе в сети появились кадры с легендарного «Титаника», который затонул в 1912 году в Атлантическом океане.

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