Брянск, , 09:55 — REGNUM Двое подозреваемых в серии вымогательств задержаны в Унечском районе Брянской области сотрудниками регионального УМВД при силовой поддержке бойцов спецназа Росгвардии. Сообщников взяли с поличным при получении семи тысяч рублей от жителя Унечи, сообщили в пресс-службе полиции.

Задержание Пресс-служба ГУ МВД РФ по Брянской области

По версии следствия, 33-летний и 28-летний жители Унечского района в течение нескольких недель избирательно требовали у местных жителей деньги. В случае отказа злоумышленники прибегали к угрозам и физическому насилию. Один из задержанных заключён под стражу, его сообщник находится под подпиской о невыезде.

Возбуждено уголовное дело, санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет с наложением штрафа до 500 тысяч рублей. В полиции устанавливают причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений.