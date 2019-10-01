Соледар, ДНР, 1 октября 2019, 09:54 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования 15 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 54 единицы боеприпасов, сообщили 1 октября в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На горловском, донецком и мариупольском направлениях ВСУ выпустили в общей сложности три мины калибра 120 мм, девять мин калибра 82 мм, использовали вооружение БТР, применили гранатомёты АГС, РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.
В СЦКК рассказали, что мирный житель ДНР, раненный в голову в районе пропускного пункта между ДНР и Украиной, был доставлен в больницу Горловки. Его состояние оценивается как тяжёлое.
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Как сообщало ИА REGNUM, сутками ранее ВСУ совершили 21 обстрел территории ДНР, выпустив 170 единиц боеприпасов. В ходе обстрелов применялись танки.
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