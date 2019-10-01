Челябинск, , 09:47 — REGNUM Находившиеся в разбившемся под Челябинском автобусе ГАЗ люди являются жителями Оренбургской области. Об этом сообщает пресс-служба челябинского управления ГИБДД.

Вахтовики возвращались домой из Сургута. Один человек в результате ДТП погиб, ещё пятеро, в том числе водитель, выжили. Трое госпитализированы.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла утром 30 сентября. Водитель микроавтобуса ГАЗ-32 123 уснул за рулём, выехал на «встречку» и там столкнулся с грузовиком «Хино-Ренжер».

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