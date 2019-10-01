Кызыл, , 09:43 — REGNUM В Туве рано утром первого октября произошло землетрясение. Как сообщили ИА REGNUM в Алтае-Саянском филиале Единой Геофизической службы РАН, толчок магнитудой 3,1 зарегистрирован в Монгун-Тайдинском районе на границе с Республикой Алтай.

Интенсивность в эпицентре составила 3,5. МЧС по республике не сообщает о каких-либо разрушениях или нарушениях в работе коммуникаций.

Напомним, в последние недели произошло сразу несколько землетрясений в Алтае. Трясло также и соседнюю Бурятию.

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