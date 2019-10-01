Тайбэй, , 09:17 — REGNUM Обрушение пролета моста над проливом произошло в провинции Тайваня Илань 1 октября. Об этом сообщает Центральное информационное агентство Тайваня.

На сайте агентства размещено видео с камеры наблюдения, которая сняла момент обрушения. Пролет упал неожиданно и почти одновременно. Видно, как в это время под ним проплывал катер, но мост упал раньше, и судно не пострадало.

Также видео засняло, как по мосту в момент обрушения проезжала машина. Агентство приводит слова очевидцев, что это была автоцистерна с топливом. Сообщается, что она после падения загорелась.

Кроме того, по предварительным данным, под мостом находились две рыбацкие лодки. О судьбе находившихся там людей пока ничего неизвестно. Говорится о девяти человек упавших в воду. Обстоятельства крушения выясняются.