Орск, Оренбургская область, , 09:15 — REGNUM В городе Орске Оренбургской области проводится доследственная проверка по факту гибели десятилетнего мальчика. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Смертельный случай произошел 30 сентября. Ребенок выпал из окна квартиры, расположенной на девятом этаже дома.

СУ СКР по Оренбуржью на своем сайте разместило информацию. Силовики в очередной раз предупреждает родителей об опасности открытых окон и непрочных москитных сетках, а также просят родителей не оставлять детей без присмотра.

«В большинстве случаев дети в возрасте от одного года до десяти лет, видя открытое окно, самостоятельно забираются на подоконник, используя различные предметы мебели, стоящие под окном, и, опираясь на противомоскитную сетку, выпадают из окна вместе с ней. Нельзя оставлять маленького ребёнка без присмотра взрослых, нужно исключить любую ситуацию, способную привести к трагедии!» — говорится в сообщении.