Волгоград, , 09:40 — REGNUM Следственный отдел по Центральному району Следственного управления СКР по Волгоградской области организовал доследственную проверку по факту гибели двух человек на пожаре на улице Донецкой в Волгограде. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба регионального СК.

По предварительным данным, возгорание в квартире произошло около 20:00. Первыми запах дыма почувствовали соседи и вызвали сотрудников спасательной службы. Пожарные эвакуировали жильцов девятиэтажного дома, вскрыли квартиру, где находился эпицентр пожара, и вынесли оттуда тела двоих мужчин: 46-летнего хозяина жилища, а также его 42-летнего приятеля.

Установлено, что очаг возгорания находился в жилой комнате в районе дивана. Причиной воспламенения могло стать неосторожное обращение с огнём при курении.

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