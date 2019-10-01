Иркутск, , 09:06 — REGNUM Все воспитанницы православной женской гимназии в Иркутске, пострадавшие от массового пищевого отравления, уже выписаны изо стационара. Об этом сообщает ИА «ИрСити» со ссылкой на региональный минздрав.

По предварительным данным специалистов Роспотребнадзора, отравление могло произойти по причине неудовлетворительного состояния пищеблока данной организации. Проверяющие выявили там различные нарушения санитарных норм, в том числе связанные с хранением продуктов и технологией приготовления блюд.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ЧП в гимназии произошло вечером, 24 сентября. Ранее отмечалось, что пострадали 24 ребёнка в возрасте от семи до 16 лет после употребления пирожных. Состояние 11 воспитанников вызвало опасения медиков, и они были госпитализированы. СУ СК РФ по Иркутской области проводит доследственную проверку.

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