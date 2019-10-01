Тюмень, , 09:05 — REGNUM Уральский окружной военный суд вынес приговор трём участникам тюменской «банды ФСБ». Об этом сообщает Вслух.ру.

Напомним, следствие по делу организованной преступной группы, которая из-за участия в ней трёх сотрудников УФСБ по Тюменской области получила название «банда ФСБ», завершилось в августе 2018 года. На счету группы убийства, грабежи, вымогательства, угоны, хулиганство и другие преступления, совершенные с 2008 по 2016 годы.

На сегодня один из главарей банды покончил с собой в следственном изоляторе, второй лидер получил 24 года лишения свободы. Примкнувший к банде полицейский находится в бегах.

Уральский окружной военный суд 30 сентября 2019 года вынес обвинительный вердикт трём участникам. Снайпер получил за убийства шести человек 25 лет лишения свободы, тренер по самбо за убийство двух человек — 12 лет лишения свободы и человек, который фигурирует, как «безработный» приговорён к 13 годам колонии.

Кроме того, суд взыскал с троих осуждённых в совокупности более 6 млн рублей в пользу потерпевших.

Читайте ранее в этом сюжете: Гособвинитель запросил для фигуранта тюменской «банды ФСБ» пожизненный срок