Самара, , 09:39 — REGNUM В Самаре возбудили уголовное дело в отношении директора школы, которого подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Прокуратурой было установлено, что директор одной из школ Советского района с 2018 года по март 2019 года ежемесячно начислял сотрудникам образовательного учреждения единовременные премии за исполнение работ, которые фактически они не выполняли.

В итоге, сумма незаконных премий составила более 1,4 млн рублей.

По данному факту в отношении бывшего директора школы было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления злоупотребления должностными полномочиями.