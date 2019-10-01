Каменск-Уральский, Свердловская область, , 09:05 — REGNUM В Каменске-Уральском вынесен приговор в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемом в серии разбойных нападений на пенсионеров (ч. 3 ст. 162 УК РФ) и грабеже (пп. «в, г» ч. 2 ст. 161 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Синарский районный суд Каменска-Уральского признал екатеринбуржца виновным и приговорил его к 10 годам лишения свободы.

Отметим, что свою вину подсудимый не признал, а приговор может быть обжалован в вышестоящей судебной инстанции в установленные законом сроки.

Также в отношении подсудимого продолжается расследование уголовных дел по подозрению в свершении аналогичных преступлений на территории Екатеринбурга, Богдановича и Камышлова.

В ходе следствия установлено, что преступления произошли с 16 по 27 мая 2019 года в Каменске-Уральском. Злоумышленник действовал по отработанной схеме: он стучался в дверь к потерпевшим, представляясь «соседом снизу», которого якобы затопили. После этого подсудимый проникал в квартиру и, убедившись, что в ней нет никого кроме пенсионеров, начинал требовать деньги, в том числе угрожая ножом. В случае отказа злоумышленник оглушал жертву и реализовывал преступный умысел.

Всего от преступных деяний пострадали четыре жителя Каменска-Уральского — все старше 80 лет. А совокупный ущерб, нанесённый потерпевшим, составил 37 950 рублей.