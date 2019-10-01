Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 09:22 — REGNUM За информацию о лицах, заливших нефтепродуктами центральные улицы Комсомольска-на-Амуре, объявлено вознаграждение, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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К настоящему времени возбуждено уголовное дело, проводится оценка нанесённого ущерба. Директор компании, обслуживающей дороги, разъяснил, что сумму вознаграждения они не озвучили, так как по их мнению размер вознаграждения будет зависеть от ценности принесённой информации.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре на следующий день после инаугурации нового мэра, несколько центральных улиц города оказались залитыми нефтепродуктами, проезд был перекрыт.