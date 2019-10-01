Южно-Сахалинск, , 09:04 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено в отношении сотрудницы детского дома-интерната в селе Кировское, действия которой, предположительно, привели к смерти 15-летней воспитанницы. Об этом сообщает 1 октября пресс-служба следственного управления СКР по Сахалинской области.

Воспитанница интерната для умственно отсталых детей скончалась 30 сентября в больнице от ожогового шока. Ожоги она получила в ванне с кипятком.

Дело заведено по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Кроме того, оценку дадут и действиям врачей, которые приняли девочку в больнице.

Проверку также начала областная прокуратура. Меры реагирования при необходимости будут приняты по итогам проверки.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 29 сентября палатная санитарка отделения милосердия Кировского детского дома-интерната положила девочку в ванну с теплой водой и отлучилась. Когда женщина вернулась, из крана вместо теплой воды тек кипяток, а ребенок получил ожоги. Девочку доставили в больницу, но спасти не смогли.

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