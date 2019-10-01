Самара, , 09:06 — REGNUM Уголовное дело на застройщика, подозреваемого в привлечении денежных средств граждан в нарушение закона, возбуждено в Самарской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По сообщению пресс-службы ведомства, ООО «ПОСКО» являясь застройщиком двух многоквартирных домов в Самаре, превысил этажность этих домов на 1−2 этажа без получения им разрешительной документации.

По данному факту прокуратура Октябрьского района Самары подала иск в Октябрьский районный суд города о понуждении застройщика устранить выявленные нарушения закона. Сейчас исковое заявление находится в стадии рассмотрения.

Помимо этого, представителей застройщика подозревают в реализации квартир на этих этажах по договорам долевого участия в строительстве. При этом государственную регистрацию данных договоров не провели.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 200.3 УК РФ.