Иркутск, , 08:51 — REGNUM Тревожную статистику обнародовали участники постоянно действующей рабочей группы координационного совещания руководителей правоохранительных органов Иркутской области по вопросам профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Судя по информации, опубликованной на сайте областной прокуратуры, количество преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних в регионе остается значительным: каждое 10 преступление совершается взрослыми лицами в состоянии алкогольного опьянения.

«Родители (законные представители) преимущественно наносят детям побои, которые носят ситуативно-бытовой характер, являются результатом издержек воспитания, низкой культуры граждан, неправомерного разрешения конфликтов в семейно-бытовой сфере», — поясняют прокуроры.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года двое жителей иркутского посёлка Усть-Ордынский учинили настоящую кровавую резню после того, как один из них на почве ревности решил убить свою бывшую супругу и всех членов её семьи. Молодой женщине удалось выпрыгнуть из окна дома с полуторагодовалым ребенком на руках, но истязатель её догнал и нанес множественные колото-резанные ранения, причинив, в том числе, повреждения ребенку.

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