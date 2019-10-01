Якутск, 1 октября 2019, 08:50 — REGNUM Жительница Кобяйского района Якутии зарегистрировала на своей жилплощади 19 иностранных граждан, её ждёт судебный процесс, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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В ходе операции «Быт» полиция выявила у 46-летней женщины «резиновую квартиру» — 19 прописанных, но не проживающих мигрантов.
«За фиктивную постановку на учёт иностранного гражданина предусмотрено максимальное наказание в виде лишение свободы на срок до 3 лет», — пояснили в МВД республики.
Как сообщало ИА REGNUM, житель Оренбургской области прописал у себя в квартире 13 трудовых мигрантов из Узбекистана. Они с ним не проживали.