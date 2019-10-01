Мапуту, , 08:48 — REGNUM 75-летний мужчина умер после того, как его якобы заживо похоронили его собственные дети в южной части Мозамбика. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на свои источники.

По версии следствия, в общей сложности 20 человек из одной семьи, которые, как сообщается, подозревали мужчину в колдовстве, были задержаны в связи с его смертью.

Они заявили, что с 2000 года более 10 человек в их семье умерли и тем самым «понесли ответственность» за деятельность этого человека.

В настоящее время полиция разыскивает традиционного целителя, который, как полагают, сказал семье, что мужчина занимается колдовством.