Соликамск, Пермский край, , 08:38 — REGNUM В Пермском крае силовики возбудили уголовное дело по факту халатности сотрудников исправительной колонии № 9, расположенной в Соликамске, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по региону.

Напомним, 22 сентября 2019 года в колонии совершено тяжкое преступление. Двое осужденных совершили сексуальное насилии в отношении другого осужденного. По данным краевого СУ СКР, после этого между заключенными произошла драка. Более десяти человек получили травмы.

В следственных органах посчитали, что преступление стало результатом халатного отношения к исполнению должностных обязанностей сотрудниками пенитенциарного учреждения.

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