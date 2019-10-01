Нижний Тагил, Свердловская область, , 07:31 — REGNUM В Свердловской области найден 15-летний школьник, который потерялся в лесу под Нижним Тагилом. Как сообщили «КП-Урал» в поисковом отряде «Прорыв», ребёнка нашли спустя сутки спящим возле болота.

Мальчик потерялся вечером 29 сентября во время прогулки с собакой. Пёс убежал, и школьник отправился на его поиски из-за чего и заблудился в лесу. При этом собака вернулась домой через час. После этого начались поиски ребёнка.

Мальчика нашли 30 сентября. Как пояснили волонтёры, ребёнок всю ночь пытался самостоятельно найти дорогу домой, но безрезультатно. В итоге он устал и заснул прямо в лесу.

Напомним, что в Екатеринбурге разыскивается 17-летняя девушка, которая ушла из дома ещё 24 сентября и до сих пор её местонахождение неизвестно.

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