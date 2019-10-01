Якутск, , 07:31 — REGNUM В Якутии за шесть месяцев 2019 года отмечен рост регистрируемых преступлений на 6,6%. При этом уровень преступности в республике самый низкий среди дальневосточных регионов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Уровень преступности в Якутии на 100 тыс. населения составил 740,6 преступлений. В регионах Дальнего Востока — 1106,7. В общей массе регистрируемых — 166 тяжких и особо тяжких преступлений. Но эти показатели ниже, в сравнении с уровнем преступности в ДФО, в том числе по тяжким и особо тяжким», — озвучили в правительстве республики.

Также было отмечено, что в Якутии проводится ряд государственных и региональных программ по профилактике правонарушений, поэтому показатели сравнительно положительные.

Как сообщало ИА REGNUM, С января по июнь 2019 года на Среднем Урале число тяжких и особо тяжких преступлений уменьшилось на 13,2%, выявлено 924.