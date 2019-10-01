Омск, , 07:25 — REGNUM В Омске ранее судимый за совершение тяжких преступлений 35-летний местный житель предстанет перед судом за покушение на грабёж пожилого человека. Об этом ИА REGNUM сообщили 1 октября в прокуратуре Омской области.

По версии следствия, 21 июля 2019 года злоумышленник увидел в магазине старика и решил, что у него могут быть деньги. Омич пошёл за пенсионером в сторону его дома. Он подошёл к 85-летнему мужчине сзади и ударил его рукой по голове.

Пенсионер упал на землю лицом вниз. После этого омич сел на него сверху и нанес несколько ударов по голове и телу. Затем злоумышленник просунул руку в карман брюк потерпевшего, однако его спугнули прохожие.

В ходе следствия выяснилось, что в кармане у потерпевшего было 27 рублей, которые и пытался похитить омич. Мужчину нашли, потерпевший его опознал.

Уголовное дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии пенсионера из города Нефтекамск ограбил человек, с которым он ранее познакомился в соцсети.

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