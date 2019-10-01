Екатеринбург, , 07:04 — REGNUM В Екатеринбурге в первых числах октября ожидается тёплая погода без существенных осадков. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации города.

По данным синоптиков, 1 октября температура воздуха днём прогреется до 10−12 градусов выше нуля, а к ночи опустится до 0 градусов. В среду, 2 октября воздух прогреется до 12−14 градусов тепла, а к ночи похолодает до плюс 4−6 градусов. Днём 3 октября синоптики прогнозируют плюс 12−14 градусов, а ночью 6−8 градусов выше нуля.

Отметим, что в среду и четверг в Екатеринбурге возможен небольшой дождь.

Напомним, что конец сентября в Свердловской области выдался прохладным. Так в течение нескольких дней шли осадки в виде мокрого снега, а по ночам были первые заморозки, в результате которых на дорогах появлялся гололёд.