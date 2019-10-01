Чита, , 06:49 — REGNUM Сразу несколько случаев, связанных с выходом медведей к людям, произошло за последние дни в Забайкальском крае. Помимо нападения на мужчину в Дульдургинском районе, ИА «Чита.ру» сообщает о ЧП, случившемся на станции Глубокая Падь Читинского района. Там в ночь на 28 сентября сотрудникам патрульно-постовой службы пришлось застрелить разъярённого раненного медведя, который разгуливал среди домов.

«После того, как медведя не удалось вспугнуть звуковыми сигналами и светом фар, сотрудники полиции в соответствии с федеральным законом «О полиции» были вынуждены применить огнестрельное оружие», — отметили в ГУ МВД по Забайкальскому краю.

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Ещё один случай произошёл в селе Старый Ленинск Улётовского района. По данным местных СМИ, там местное население переполошила медведица с медвежатами, но нападать не стала: спустя некоторое время вся звериная семья ушла обратно в лес.

Про данным газеты «Улётовские вести», в 2019 году медведи стали часто выходить к людям в районе из-за лесных пожаров. Тревожные сообщения поступают из сёл Арта, Дешулан, Николаевское, посёлка Ленинский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, пожары в Забайкалье начались с 19 апреля 2019 года из-за шквалистого ветра с порывами до 30 метров в секунду. Они возникли в 14 населённых пунктах восьми районов края. В огне сгорели более 100 строений, без крова остались более 300 человек.

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