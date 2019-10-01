Новосибирск, , 06:24 — REGNUM Новосибирские спасатели поймали агрессивного енота в Советском районе города, сообщает городская Муниципальная аварийно-спасательная служба.

Енот

Сообщается, что 30 сентября в службу обратились жители левобережной части Советского района. По их словам, на улице Энгельса бродит енот и ведет себя агрессивно. Специалистам службы удалось при помощи коробки, мешка и средства для отлова животных поймать енота. Пойманное животное отвезли на базу для временного размещения. Теперь специалисты ищут место для его постоянного содержания.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября енот забрался в кондиционер жилого дома на улице Амурской на юге Москвы. Спасатели пытались извлечь животное при помощи специальной петли, однако енот постоянно снимал ее своими лапами. Но все же специалистам удалось отвлечь животное и вытащить его на свободу. Енота передали представителю департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: Енота, забравшегося в кондиционер, спасли на востоке Москвы