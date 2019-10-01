Петропавловск-Камчатский, , 05:35 — REGNUM Семилетний школьник, передвигаясь на велосипеде, столкнулся с джипом Toyota Land Cruiser в Петропавловске-Камчатском, сообщает КамИнформ со ссылкой на источник в местном управлении МВД России.

Сообщается, что мальчик на велосипеде не уступил дорогу иномарке и столкнулся с автомобилем. В результате ДТП школьник получил травмы и был доставлен в детскую краевую больницу. Другие подробности происшествия не сообщаются.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 сентября ребенок, ехавший на велосипеде по краю дороги, упал на проезжую часть и попал под автомобиль «ГАЗель». В результате происшествия 10-летний ребенок скончался от полученных травм до прибытия скорой помощи.

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