Екатеринбург, , 05:29 — REGNUM В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в насильственных действиях сексуального характера в отношении двух школьниц 2005 и 2008 годов рождения (п."б» ч.4 ст.132 УК РФ). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области.

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу. Санкции, предусмотренные данной статьёй, предполагают наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет.

По версии следствия, преступные эпизоды произошли в апреле и мае 2019 года. В первом случае злоумышленник выследил жертву и напал на неё в подъезде дома, надругавшись над девочкой 2005 года рождения. За второй жертвой 2008 года рождения обвиняемый начал следить в салоне общественного транспорта. Злоумышленник дождался пока девочка выйдет из автобуса и набросился на неё по дороге в безлюдном месте, совершив инкриминируемые ему насильственные действия.