Владивосток, , 04:44 — REGNUM Собственники торгового центра «Максим», сгоревшего во Владивостоке, заявили о готовности возместить ущерб, который понесли арендаторы в результате пожара, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Компания «Румас-Трейдинг», являющаяся владельцем торгового центра «Максим», открыла прием претензий от предпринимателей, пострадавших в результате пожара. Компания обещает возместить ущерб арендаторам после того, как получит страховку.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате пожара, произошедшего в здании торгового центра «Максим», ущерб понесли 160 арендаторов.