Южно-Сахалинск, , 03:43 — REGNUM В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации следствия, судебно-медицинская экспертиза установила, смерть что несовершеннолетней наступила в результате ожогового шока, из-за термических ожогов 2 степени. В случившемся обвиняют санитарку Кировского дома-интерната.

«Женщина принесла в ванну девочку и положила её туда, чтобы помыть. При этом слив пробкой не закрывала, включила тёплую воду. Потом санитарка пошла в другое помещение за подгузниками и пелёнкой. Когда вернулась, поняла, что из крана течёт кипяток, а подросток уже получила сильные ожоги. Она тут же вызвала скорую помощь и ребёнка отвезли в больницу. Происходило это 29 сентября, на следующий день 15-летняя воспитанница интерната умерла от ожогового шока», — рассказали в правоохранительных органах.

На работницу дома-интерната завели уголовное дело. Расследование продолжается, прокуратура Сахалинской области и следственное управление взяли всё под контроль.

Как сообщало ИА REGNUM, в Новосибирске женщина с ребёнком двух лет упали в яму с кипятком на тротуаре в центре города. Состояние матери и сына тяжёлое. Ведётся расследование.