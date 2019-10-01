Красноярск, , 03:51 — REGNUM Дополнительные средства будут выделены федеральным центром для тушения лесных пожаров в Красноярском крае в следующем году. О рассмотрении поправок в бюджет региона сообщается на сайте Законодательного собрания Красноярского края.

По информации, представленной министром финансов края Владимиром Бахарем комитету по природным ресурсам и экологии, на государственную программу по развитию лесного комплекса региона дополнительно будет направлено 922 млн рублей, из которых 862 млн выделяется федеральным центром.

По словам министра, средства федеральной субсидии выделяются «на федеральные полномочия по тушению лесных пожаров», к ним добавляется 59 млн рублей краевого бюджета.

Напомним, в Красноярском крае летом 2019 года складывалась крайне непростая ситуация с лесными пожарами.

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