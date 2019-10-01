Владивосток, , 03:21 — REGNUM Предприниматели, чьи бутики и магазины находились в здании сгоревшего во Владивостоке торгового центра «Максим», получили возможность вывезти торговое оборудование, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В результате открытого горения выгорели верхние этажи здания, в настоящее время продолжается подсчёт ущерба. Ранее МЧС позволило предпринимателям забрать сохранившийся товар, в том числе из ювелирных бутиков, которые практически не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, своего имущества лишились 160 предпринимателей, которые арендовали торговые площади в торговом центре «Максим» во Владивостоке.