Владивосток, , 03:20 — REGNUM Капитан морского танкера, входящего в группу компаний «Нова-Групп» умер на своём рабочем месте, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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По информации Федерации профсоюзов Приморского края, инцидент произошёл ещё на прошлой неделе, однако стало известно о нём только сейчас. Профсоюз подключился к расследованию происшествия.

Как сообщало ИА REGNUM, несчастный случай на производстве произошёл в Тюменской области: работник утонул в зерне. Предварительно установлено, что он был нетрезв.