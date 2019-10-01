Якутск, , 03:19 — REGNUM В Москве силовиками задержана преступную группировку, подозреваемую в незаконном обороте золота из Якутии в крупных размерах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Пресечена деятельность организованной группы из четырёх человек, которых подозревают в незаконном обороте золота», — пояснила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По информации следствия, сообщники похищали на приисках в Оймяконском районе республики золотосодержащее сырье и в слитках переправляли в Москву для продажи через ломбарды и скупщиков. При этом кустарным способом золото доводили до 585 пробы.

Всего при обысках изъято 26 кг золота на сумму более 100 млн рублей. Трое задержанных отправлены под домашний арест, один — в СИЗО.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области рабочий на золотодобывающем предприятии регулярно воровал драгметаллы в виде самородков и рассчитывал их вывезти. Всего им было «заготовлено» 700 гр на сумму почти 2 млн рублей. Похититель был задержан с поличным.