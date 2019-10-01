Кишинёв, , 01:51 — REGNUM Число жертв крупного ДТП в столице Молдавии Кишиневе выросло до двух человек, еще более полутора десятков находятся в больнице. Как сообщало ИА REGNUM, кроссовер Porsche на большой скорости врезался в троллейбус, который в результате столкновения въехал в толпу на тротуаре.

Пассажир троллейбуса и пассажир легкового автомобиля погибли в результате столкновения. Еще 15 пассажиров троллейбуса, а также несколько человек, стоявших на тротуаре, получили различные травмы. Не исключено, что число пострадавших может быть больше — часть раненных отвезли в ближайшую больницу, не дожидаясь прибытия полиции.

Предположительно виновницей аварии была водитель Porsche, превысившая скорость и проигнорировавшая сигналы дорожных знаков.

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