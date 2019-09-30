Мытищи, Московская область, , 23:11 — REGNUM Мать и двухлетний ребёнок были сбиты водителем легкового автомобиля в подмосковных Мытищах. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Скорая медицинская помощь Дарья Антонова © ИА REGNUM

ДТП произошло на улице Борисова. Водитель легкового автомобиля Mitsubishi наехал на женщину с коляской, в которой находился двухлетний ребёнок, когда они переходили улицу по надземному пешеходному переходу.

Мать и ребёнок были госпитализированы, их состояние медиками оценивается как тяжёлое. Водитель Mitsubishi не пытался скрыться с места ДТП.

На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины аварии.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аресте водителя легкового автомобиля, совершившего наезд на мать с двумя малолетними детьми в Пензенской области. Один из детей в результате ДТП скончался.