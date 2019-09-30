Волгоград, , 22:40 — REGNUM Два человека погибли в результате пожара в девятиэтажном жилом доме в Волгограде. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Волгоградской области.

Пожар

Информация о пожаре поступила в региональное ведомство в 20:08 по местному времени (19:08 мск). Возгорание произошло в одной из квартир в Центральном районе Волгограда на улице Донецкой.

Площадь пожара составила два кв. метра. Горели личные вещи жильцов квартиры. Наблюдалось сильное задымление.

Из-за пожара были эвакуированы 32 человека. Возгорание было полностью ликвидировано в 20:21 (19:21 мск). В настоящее время известно о двух погибших в результате пожара мужчинах. Причина и обстоятельства пожара устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели одного человека при пожаре в многоквартирном доме в посёлке Аэропорт в пригороде Улан-Удэ.

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