София, , 23:10 — REGNUM Два человека пострадали в результате аварии на электростанции «Марица-восток1», расположенной в 60 км от города Стара Загора на юге Болгарии. Об этом 30 сентября сообщает телеканал BTV.

Шахта Free-Photos

Сообщается, что инцидент произошёл около 16:30 по местному времени. Двое рабочих должны были обследовать одну из шахт на станции по очистке сточных вод. Открыв колодец, ведущий в шахту, рабочий потерял сознание и упал внутрь шахты. Второй рабочий попытался его вытащить, но тоже пострадал.

Пострадавшие были экстренно эвакуированы и госпитализированы с тяжёлой интоксикацией и сотрясением мозга. Состояние одного из пострадавших оценивается как тяжёлое.

По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье о причинении вреда здоровью, начато расследование обстоятельств ЧП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели рабочего в колодце с коммуникациями в Воронеже во время осмотра водопроводных сетей. Ещё один человек пострадал.

Читайте ранее в этом сюжете: Рабочий в Воронеже погиб в колодце во время осмотра водопроводных сетей