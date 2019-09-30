Пенза, , 23:10 — REGNUM Житель Пензенской области был арестован сотрудниками полиции по подозрению в наезде на ребёнка. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба следственного управления следственного комитета по региону.

Арест Victor

По информации следствия, вечером 27 сентября 47-летний житель села Рощино Сердобского района за рулём автомобиля Ford Focus сбил женщину с двумя малолетними детьми и скрылся с места ДТП.

В результате один из детей, мальчик 3 лет, скончался на месте, другой ребёнок, 2019 года рождения, получил травмы. На допросе мужчина пояснил: он уехал потому, что не заметил, как сбил ребёнка. Медицинское обследование показало, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Мужчине было предъявлено обвинение по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека, если оно совершено лицом, находящимся в состоянии опьянения, и сопряжено с оставлением места его совершения. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет. Водитель заключён под стражу решением суда.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели ребёнка в результате наезда водителя легкового автомобиля на мать с двумя малолетними детьми в Пензенской области.

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