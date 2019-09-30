Анталья, Турция, , 23:13 — REGNUM Чемодан, набитый едой, попытались вывезти российские туристы, уезжая из турецкого отеля. Об этом 30 сентября сообщает новостной портал Haberturk.

Инцидент произошёл в одном из отелей города Манавгат в провинции Анталья. Персонал отеля попросил открыть для проверки один из чемоданов у съезжающих туристов. В багаже оказались бутылки с водой и напитками, фрукты и продукты, предлагаемые на завтрак.

Сотрудники отеля предположили, что туристы неправильно поняли внутренние правила проживания в отеле, разъяснили постояльцам, что правилами отеля запрещено забирать продукты с собой, и изъяли всю найденную еду у туристов.

Представитель администрации отеля пояснил, что отель работает по системе «всё включено», но это не предполагает вывоз продуктов из гостиницы сумками. Это сказано в правилах отеля и в документах, которые постояльцы подписывают при въезде в гостиницу.

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