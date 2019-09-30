Могадишо, , 21:05 — REGNUM Американские военные уничтожили 10 боевиков террористической группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сомали. Об этом сообщает Африканское командование США.

Военные США в Сомали Expert Infantry

Террористы из «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали американскую авиабазу на юге Сомали. Уточняется, что атака была осуществлена на авиабазу Баледогле (Baledoglе) в регионе Нижняя Шабеллe.

Боевики ворвались на территорию авиабазы на грузовиках, груженых взрывчаткой. Началась жаркая перестрелка, но через 30 минут защитникам базы удалось отбить атаку. Всего в ходе боя были ликвидированы 10 террористов. Также был подбит один из грузовиков, на котором ехали террористы.

Утверждается, что ни один из американских военных и их партнеров не погиб в ходе боя.