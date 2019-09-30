Белгород, , 21:06 — REGNUM Четыре человека пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса ПАЗ с экскаватором-погрузчиком в Белгородской области. Об этом 30 сентября сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

Авария произошла около 18:00 мск 30 сентября на автодороге Валуйки — Алексеевка. Водитель автобуса ПАЗ, перевозивший работников одного из предприятий, совершая обгон, столкнулся с экскаватором-погрузчиком JCB, двигавшимся в попутном направлении.

От удара при столкновении автобус потерял управление, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП пострадали четыре пассажира автобуса, они были госпитализированы.

Причины и обстоятельства аварии выясняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о трёх пострадавших в результате столкновения двух автобусов и «Газели» в Воронеже.

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