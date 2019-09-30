Осло, , 20:47 — REGNUM Норвежские ученые установили источник загрязнения акватории северных морей микропластиком. Об этом сообщает Ассоциация охраны Норвегии.

Согласно отчету ассоциации, основанному на данных 2017 года, основной источник загрязнения акватории северных морей микропластиком является износ соединительных пластиковых труб, которые используются на предприятиях аквакультуры Норвегии.

Было установлено, что износ этих труб привел к сбросу в море более 300 тонн микропластика.