Париж, , 20:48 — REGNUM Один человек погиб, десять моряков числятся пропавшими без вести после крушения судна Bourbon Rhode в Атлантическом океане. Об этом 30 сентября сообщила пресс-служба французской компании, владельца судна.

Согласно поступившей информации, тело погибшего члена экипажа было обнаружено одним из самолётов, участвующих в поисковой операции. Его подняли на борт одного из пяти подоспевших на помощь кораблей. Поисковая операция продолжается.

На борту затонувшего судна было 14 членов экипажа. Троих из них удалось спасти, сейчас идут поиски оставшихся десяти моряков. Десять человек экипажа были гражданами Украины.

Судно Bourbon Rhode пропало 26 сентября в Бенгальском заливе во время шторма. Место крушения находилось в 1,2 тыс. миль от заморского департамента Франции — Мартиники.

Ранее ИА REGNUM сообщало о подтверждении информации от французского судовладельца о крушении судна Bourbon Rhode.

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