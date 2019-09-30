Мехико, , 20:30 — REGNUM Сильные ливни, вызванные циклоном «Нарда», обрушились на запад Мексики. Об этом 30 сентября сообщила радиостанция Noticias MVS.

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Ливни вызвали наводнения и оползни в западном мексиканском штате Колима. Властями штата были эвакуированы из отдельных районов около 250 человек. При этом глава управления гражданской обороны штата Рикардо Урсуа призвал жителей не покидать свои дома без крайней необходимости. Информации о пострадавших и жертвах на территории региона не поступало.

Наводения, вызванные циклоном, наблюдаются также в штатах Оахаку, Герреро, Мичоакан, Халиско и Наярит, расположенных на побережье Тихого океана. В 13 муниципалитетах штата Оахаку власти готовы объявить режим чрезвычайной ситуации.

Всего на территории штатов, оказавшихся под воздействием циклона, сообщалось о гибели одного человека, ещё один числится пропавшим без вести.

Ранее ИА REGNUM сообщало о рекордных ливнях, вызванных на побережье Японии приближением тайфуна «Митаг».

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